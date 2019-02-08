Após 73 anos, militar aposentado no DF reencontrará família em Aquidauana

Aquidauana
Aos 82 anos, Vicente Lino trata diabetes e após exames deve visitar a cidade pantaneira em julho ou agosto
O militar do Exército aposentado em Brasília (DF), Vicente Lino, 82 anos, conseguiu contato com familiares de Aquidauana. Foram 73 anos longe, mas bastou uma reportagem para reencontro virar realidade. A visita está programada para julho ou agosto.
O filho Sergio Lino contou que o pai deixou Aquidauana aos 10 anos e que conseguiu contato com parentes no dia seguinte à publicação da matéria. “Estou em contato com alguns familiares desde ontem (quinta-feira (7) e devido a consultas e exames, do meu e da minha parte também, a ideia é de visitar o pessoal em julho ou agosto”, disse.
O jornal O Pantaneiro aguarda o reencontro.
Caso - Vicente Lino, 82 anos, deixou familiares em Aquidauana em 1946. O filho, Sergio Lino, contou que o pai deixou a cidade aos 10 anos. Na época ele mencionou que cuidava de gado em uma fazenda do município.
A única pista que Sérgio tinha era de um senhor que se apresentou como Olívio Costa. “Esse senhor pelo que conseguimos descobrir criou meu pai, mas já morreu. Ele é filho de Antônio Lino e Cândida Pereira Lino”, diz.
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