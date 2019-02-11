Mulher pega dinheiro do marido e acaba agredida com soco no rosto em Aquidauana

Polícia
O fato aconteceu na tarde de ontem (10)
Homem de 54 anos foi preso depois de agredir a esposa de 43 anos na tarde de ontem (10) em Aquidauana.
Segundo o registro da polícia, uma equipe da PM (Policia Militar) patrulhava uma determinada região quando a mulher foi de encontro com a viatura pedindo socorro.
Ela relatou que o marido deu um soco em seu rosto, fato comprovado pelo grande inchaço que ela apresentava em um dos olhos.
Os policiais foram até a residência indicada pela vítima e lá o suspeito negou o crime dizendo que a mulher se machucou ao cair bêbada no chão. Além disso, ele também negou o fato de ser marido da mulher, dizendo que fornece abrigo para ela apenas.
As versões foram desmentidas pela mulher, que mesmo embriagada disse que foi agredida, pois pegou dinheiro da carteira do suspeito para beber, o que motivou a agressão.
Os dois foram conduzidos para a delegacia de Aquidauana.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS