Mulher pega dinheiro do marido e acaba agredida com soco no rosto em Aquidauana

Homem de 54 anos foi preso depois de agredir a esposa de 43 anos na tarde de ontem (10) em Aquidauana.

Segundo o registro da polícia, uma equipe da PM (Policia Militar) patrulhava uma determinada região quando a mulher foi de encontro com a viatura pedindo socorro.

Ela relatou que o marido deu um soco em seu rosto, fato comprovado pelo grande inchaço que ela apresentava em um dos olhos.

Os policiais foram até a residência indicada pela vítima e lá o suspeito negou o crime dizendo que a mulher se machucou ao cair bêbada no chão. Além disso, ele também negou o fato de ser marido da mulher, dizendo que fornece abrigo para ela apenas.

As versões foram desmentidas pela mulher, que mesmo embriagada disse que foi agredida, pois pegou dinheiro da carteira do suspeito para beber, o que motivou a agressão.

Os dois foram conduzidos para a delegacia de Aquidauana.