Ao acordar, jovem descobre que retrovisores e tênis foram furtados em Aquidauana

Polícia
Caso aconteceu ontem (11) no Bairro Alto
Jovem de 21 anos procurou a polícia na tarde de ontem (11) após ser vítima de furto no Bairro Alto, em Aquidauana.
Segundo a queixa, o rapaz relatou que, estava dormindo e quando acordou pela manhã percebeu que os retrovisores da sua motocicleta e um par de tênis que estava na varanda de sua residência haviam sido furtados.
Além disso, o rapaz chegou a dizer que ouviu um barulho no entorno da casa por volta das 5h, mas não chegou a se levantar para averiguar.
A ocorrência foi registrada como furto na delegacia de Aquidauana.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS