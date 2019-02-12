Ao acordar, jovem descobre que retrovisores e tênis foram furtados em Aquidauana

Jovem de 21 anos procurou a polícia na tarde de ontem (11) após ser vítima de furto no Bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo a queixa, o rapaz relatou que, estava dormindo e quando acordou pela manhã percebeu que os retrovisores da sua motocicleta e um par de tênis que estava na varanda de sua residência haviam sido furtados.

Além disso, o rapaz chegou a dizer que ouviu um barulho no entorno da casa por volta das 5h, mas não chegou a se levantar para averiguar.

A ocorrência foi registrada como furto na delegacia de Aquidauana.