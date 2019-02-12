Prestes a completar 54 anos, Escola Irene Cicalise é referência em ensino de qualidade em Aquidauana

A longevidade de uma empresa pode ser atestada pela competência do empreendedor e pela qualidade dos produtos ou serviços prestados à sociedade. Ela deixa de ser uma organização apenas com fins lucrativos e cria cultura, memória e raízes que ultrapassam as barreiras do tempo. É o caso da Escola Particular Irene Cicalise, que no dia 20 de fevereiro completa mais de meio século de ensino de qualidade em Aquidauana.

Desde 1965, ano da primeira ata de inauguração da instituição, vários profissionais e autoridades políticas passaram a infância na escola. Hoje, se recordam com gratidão dos anos de dedicação da tia Irene, como era carinhosamente chamada pelos pupilos. Falecida em 2010, ela deixou uma forte herança educacional no município e abriu precedentes para que a pequena cidade do interior pudesse oferecer uma formação sólida sem que os pais precisassem recorrer ao ensino na Capital.

Personalidades

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, foi um dos alunos que avidamente se recorda dos tempos de Irene. “Comecei a estudar na Escola Irene Cicalise no pré-I junto com o meu amigo Rhobson (Tavares Lima) do jornal O Pantaneiro e saí na 6ª série para estudar na Fundação Bradesco. Nós estudávamos em uma das melhores escolas da região. Eu tenho muita saudade daquela época”, se recorda o atual chefe do Executivo Municipal.

Prefeito Odilon Ribeiro. Foto: Arquivo O Pantaneiro

O médico cardiologista e presidente da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) também foi um dos egressos do Irene Cicalise. Em vias de ser reeleito novamente presidente de uma das maiores associações de médicos e profissionais de saúde do Brasil, Ayache cita qualidades que aprendeu e desenvolveu durante o período em que esteve na escola, hoje fundamentais na posição de gestor de um sistema que oferece milhares de atendimentos nas 76 unidades de MS, simultaneamente.

Presidente da Cassems, Ricardo Ayache. Foto: André de Abreu

“Lembrar da escola é lembrar da dedicação e entrega da professora Irene à educação de seus alunos. Lá aprendi o quanto a disciplina é importante para atingirmos nossos objetivos e que a educação de qualidade nos proporciona um futuro melhor. A Escola Irene Cicalise foi fundamental na construção do meu futuro”, assegurou o presidente da Cassems.

O deputado estadual Felipe Orro igualmente passou pela instituição. Sua formação no Irene se iniciou também durante a pré-escola. “Morava em frente, no outro lado da praça”, se recorda. Orro é advogado, foi vereador e um dos prefeitos que mais recebeu votos em Aquidauana (2000 a 2008). No momento, tem atuação de destaque na Assembleia Legislativa e é defensor do desenvolvimento da região Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Deputado estadual Felipe Orro. Foto: ALMS

Além destes, demais médicos, advogados, empresários, políticos, comunicadores e administradores passaram pelo Irene, como Mauro Luiz Batista, Ricardo Carpejani, Fauzi Suleman, Weezer Lucarelli, Paulo Roberto Azambuja Júnior, Thiara Lima, Marcus Chebel, Paulo Reis, entre outros, também foram alguns dos alunos da Escola Irene Cicalise.

Tia Irene

Uma vida dedicada à educação e à sua escola. Assim Irene Cicalise é lembrada por alunos, professores e funcionários que já passaram pela instituição. O pulso firme e a disciplina eram sua marca registrada. Durante a juventude, foi rainha de Aquidauana e cantava tango no grupo Bataclã. Como educadora, deixou saudades e admiradores pela sua devoção ao ensino de crianças e jovens da região.

Saudosa tia Irene. Foto: Arquivo Pessoal

“Ela era uma mulher firme, preparada e a escola fez história. Tia Irene é de uma família muito séria e ela tinha uma firmeza com os alunos que era inexplicável. Como era diretora da escola, quando algum professor faltava, ela assumia as aulas e todos a respeitavam muito em um tempo em que os pais sempre ficavam a favor da escola. Extremamente competente, o Irene Cicalise funcionada com rigor e disciplina, com excelentes profissionais. Os pais disputavam para conseguir vagas para os filhos”, descreveu o prefeito Odilon Ribeiro.

O empenho de tia Irene era inegável. A professora e diretora da escola morava em uma casa que ficava dentro da instituição, por isso seu trabalho era em tempo integral. Faleceu aos 79 anos, no dia 15 de agosto, data do aniversário de Aquidauana, cidade em que se tornou um ícone de trabalho e entrega à educação.

Documento data de 20 de fevereiro de 1965. Há 54 anos, a Escola Irene Cicalise atua em Aquidauana. Foto: Arquivo pessoal

Como a educadora não deixou filhos, atualmente a escola é administrada por familiares que se dispuseram a manter e dar sequência ao legado da tia Irene.

Sistema de ensino hoje

Há 24 anos atuando com o Sistema Positivo, a escola hoje oferece educação infantil e ensino fundamental. A instituição continua a preparar as crianças para enfrentar o mundo cada dia mais dinâmico e competitivo e ainda está com matrículas abertas.

Hoje, o Irene Cicalise utiliza uma proposta interacionista, na qual o estudante é protagonista de seu processo de aprendizagem, estimulado a refletir e a questionar. Eles são incentivados à autonomia, à criatividade e à inovação. Além disso, essa proposta leva em conta características individuais, como modo de agir e de pensar dos jovens.

Serviço

A Escola Irene Cicalise fica na Rua Cândido Mariano, 374 – Centro de Aquidauana.

Telefone: (67) 3241-3390