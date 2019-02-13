Calorão dá trégua e previsão é de muita chuva hoje em Aquidauana

Clima
A máxima pode chegar a 30°C e a mínima a 22°C
O calorão deu trégua e a previsão é de que está quarta-feira (13) seja chuvosa em Aquidauana e Anastácio, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima pode chegar a 30°C e a mínima a 22°C.
Ainda segundo o Instituto, podem ocorrer pancadas de chuva de manhã, tarde e noite. A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 60%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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