Calorão dá trégua e previsão é de muita chuva hoje em Aquidauana

O calorão deu trégua e a previsão é de que está quarta-feira (13) seja chuvosa em Aquidauana e Anastácio, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima pode chegar a 30°C e a mínima a 22°C.

Ainda segundo o Instituto, podem ocorrer pancadas de chuva de manhã, tarde e noite. A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 60%.