Chuva intensa alaga casas em Aquidauana

A chuva desta madrugada deixou casas alagadas em Aquidauana. Até o momento, os bombeiros atenderam duas ocorrências sendo no Jardim Balneário e na Rua Jorge Bodstein.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) somente ontem o fenômeno atingiu 24,4 milímetros no município.

Além disso, em 14h entre ontem e hoje o acumulado já soma 90 milímetros, informou o coordenador da Defesa Civil Municipal Mario Ravaglia.

Hoje há previsão para chuva de manhã até a noite onde podem ocorrer fortes pancadas, podendo ocorrer mais alagamentos.

*Com informações de Francis Leone