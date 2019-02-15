Chuva intensa alaga casas em Aquidauana

Bombeiros
A chuva desta madrugada deixou casas alagadas em Aquidauana. Até o momento, os bombeiros atenderam duas ocorrências sendo no Jardim Balneário e na Rua Jorge Bodstein.
Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) somente ontem o fenômeno atingiu 24,4 milímetros no município.
Além disso, em 14h entre ontem e hoje o acumulado já soma 90 milímetros, informou o coordenador da Defesa Civil Municipal Mario Ravaglia.
Hoje há previsão para chuva de manhã até a noite onde podem ocorrer fortes pancadas, podendo ocorrer mais alagamentos.
*Com informações de Francis Leone
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