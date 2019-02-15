Merendeiros de escolas recebem ação educativa em Aquidauana

A preocupação com a boa e correta manipulação dos alimentos e com a ergonomia e saúde dos trabalhadores nas escolas motiva um projeto em educação e vigilância sanitária em Aquidauana.

A equipe da Vigilância Sanitária e da Saúde do Trabalhador da Prefeitura de Aquidauana esteve na última quarta-feira, 13, na Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (Cejar), realizando uma ação educativa de boas práticas na manipulação de alimentos e orientação postural para os profissionais da cozinha (merendeiros).

A solicitação da ação foi feia pela direção da escola, que optaram em estender o convite à todas as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino de Aquidauana, jurisdicionadas à Coordenadoria Regional de Educação de Aquidauana.

“Orientação de saúde, de postura, ginástica laboral e de boas práticas na manipulação dos alimentos são importantes e precisamos dessas informações para a nossa equipe da escola. Também em parceria com a Vigilância Sanitária e a Saúde do Trabalhador, abrimos as portas da escola e recebemos os profissionais das demais unidades escolares para compartilharmos desse aprendizado”, explicou a diretora Cristiane Niz, que juntamente com a diretora-adjunta, Maria Inês Garajo, recepcionaram todos os participantes.

Da equipe da prefeitura, estiveram atuando junto aos profissionais da cozinha na ação educativa, a coordenadora da vigilância sanitária – Rosemeire Gamarra; Thiago dos Santos Silveira e Joice Izibiero – fiscais de vigilância sanitária; Maria Aparecida – fisioterapeuta; e Guilherme Pinheiro – técnico em segurança do trabalho.

EDUCANVISA

Segundo a coordenadora Rosemeire, essa ação é a primeira de várias que serão realizadas ao longo do ano nas escolas, por meio do programa EducAnvisa, programa educativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e adotado pela equipe de Aquidauana.

Na prática, esse programa tem o objetivo é promover melhorias nas relações de consumo de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, com a estratégia de formar educadores e outros profissionais das áreas da educação e da vigilância sanitária para trabalharem, nas comunidades escolares, ações educativas sobre o uso e o consumo seguro de medicamentos, alimentos, cosméticos, dentre outros produtos sujeitos à vigilância sanitária.

“O trabalho junto às escolas, com profissionais e alunos, nos traz a expectativa de podermos alcançar mais de perto a comunidade, ensinando e orientando sobre as boas práticas na manipulação de alimentos, principalmente, para evitarmos doenças e para que nas escolas e nas casas, as pessoas aprendam a manipular, preparar, armazenar os alimentos de forma adequada, higiênica e segura, com o objetivo de oferecer alimentos saudáveis para os alunos e a família, respectivamente”, explicou Rosemeire Gamarra.