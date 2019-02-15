Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:46

Buscar

Últimas notícias
X

Capacitação

Merendeiros de escolas recebem ação educativa em Aquidauana

Ação ocorreu na quarta-feira

Guilherme Henrique

Publicado em 15/02/2019 às 10:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A preocupação com a boa e correta manipulação dos alimentos e com a ergonomia e saúde dos trabalhadores nas escolas motiva um projeto em educação e vigilância sanitária em Aquidauana.

A equipe da Vigilância Sanitária e da Saúde do Trabalhador da Prefeitura de Aquidauana esteve na última quarta-feira, 13, na Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro (Cejar), realizando uma ação educativa de boas práticas na manipulação de alimentos e orientação postural para os profissionais da cozinha (merendeiros).

A solicitação da ação foi feia pela direção da escola, que optaram em estender o convite à todas as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino de Aquidauana, jurisdicionadas à Coordenadoria Regional de Educação de Aquidauana. 

“Orientação de saúde, de postura, ginástica laboral e de boas práticas na manipulação dos alimentos são importantes e precisamos dessas informações para a nossa equipe da escola.  Também em parceria com a Vigilância Sanitária e a Saúde do Trabalhador, abrimos as portas da escola e recebemos os profissionais das demais unidades escolares para compartilharmos desse aprendizado”, explicou a diretora Cristiane Niz, que juntamente com a diretora-adjunta, Maria Inês Garajo, recepcionaram todos os participantes.
Da equipe da prefeitura, estiveram atuando junto aos profissionais da cozinha na ação educativa, a coordenadora da vigilância sanitária – Rosemeire Gamarra; Thiago dos Santos Silveira e Joice Izibiero – fiscais de vigilância sanitária; Maria Aparecida – fisioterapeuta; e Guilherme Pinheiro – técnico em segurança do trabalho.

EDUCANVISA

Segundo a coordenadora Rosemeire, essa ação é a primeira de várias que serão realizadas ao longo do ano nas escolas, por meio do programa EducAnvisa, programa educativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e adotado pela equipe de Aquidauana.

Na prática, esse programa tem o objetivo é promover melhorias nas relações de consumo de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, com a estratégia de formar educadores e outros profissionais das áreas da educação e da vigilância sanitária para trabalharem, nas comunidades escolares, ações educativas sobre o uso e o consumo seguro de medicamentos, alimentos, cosméticos, dentre outros produtos sujeitos à vigilância sanitária.

“O trabalho junto às escolas, com profissionais e alunos, nos traz a expectativa de podermos alcançar mais de perto a comunidade, ensinando e orientando sobre as boas práticas na manipulação de alimentos, principalmente, para evitarmos doenças e para que nas escolas e nas casas, as pessoas aprendam a manipular, preparar, armazenar os alimentos de forma adequada, higiênica e segura, com o objetivo de oferecer alimentos saudáveis para os alunos e a família, respectivamente”, explicou Rosemeire Gamarra.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo