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Chuva dá trégua, mas nível do Rio Aquidauana chega a 5,70 metros; acima do normal

Conforme a Defesa Civil, nível na normalidade marca 3,30 metros

Daniele Valentin

Publicado em 16/02/2019 às 15:00

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O sábado começou com neblina em Aquidauana, mas a chuva deu trégua na cidade. Nas últimas 36 horas, o acumulado de água somou 82,20 milímetros e o nível do Rio Aquidauana subiu para 5,70 metros nesta manhã, quantidade considerada acima do normal, que é de 3,30 metros.

Em apenas 14h - entre quinta e ontem, a chuva em Aquidauana atingiu 90 milímetros, informou o coordenador da Defesa Civil do Município Mario Ravaglia. Somente na quinta (14) o acumulado era de 24,4 milímetros.

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• Em 14h, chuva atinge 90 milímetros e nível do Rio Aquidauana começa a subir

Ainda ontem, o Rio Aquidauana subiu pouco mais de um metro, passando de 3,62 metros ontem para 4,64 metros nesta sexta-feira (15).

As intensas chuvas também já causaram prejuízo na cidade. Pelo menos duas casas foram alagadas, informou o Corpo de Bombeiros. As ocorrências foram registradas no Jardim Balneário e na Rua Jorge Bodstein.

Alerta - O vereador Edinho Grance compatilhou em seu perfil no Facebook visita a região nesta sexta-feira. Na publicação, pontuou o apoio aos ribeirinhos.

"Estive hoje pela manhã juntamente com o prefeito Odilon e o Sr. Mário Ravaglia da defesa civil verificando o nível do Rio Aquidauana. Devido às intensas chuvas dos dois últimos dias (só noite passada choveu 90mm) o rio subiu do seu nível normal de 3,30m para 4,60m o que já deixa a cidade em alerta. O prefeito Odilon Ribeiro Aquidauana garantiu que a equipe da prefeitura está pronta para dar o atendimento aos ribeirinhos", escreveu.

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