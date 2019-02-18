Após 10 anos, moradores da Colônia Buriti comemoram documentação de lotes

Aquidauana
Prefeito Odilon Ribeiro havia feito o compromisso de encontrar meios legais para viabilizar a regularização
O prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), a vice-prefeita Selma Suleiman (PMDB) entregaram neste domingo, os títulos imobiliários definitivos dos lotes aos moradores da Colônia Buriti, em Aquidauana.
Há cerca de uma década, os moradores da Colônia Buriti esperavam pelas documentações, que garantem o direito de investimentos e financiamentos de melhorias no imóvel, além de terem a posse definitiva do lote.
Os moradores da Colônia Buriti cobravam as autoridades municipais e o prefeito Odilon Ribeiro fez o compromisso de encontrar meios legais para viabilizar a regularização dos lotes.
Para conseguir estabelecer o andamento legal da regularização dos lotes, a Administração Municipal por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo e da Procuradoria Jurídica, elaborou uma lei municipal e o programa Morar Melhor, que foram analisados e aprovados em consenso pela Câmara Municipal de Aquidauana.
"Foram meses de muito serviço, estudos, de vencer a burocracia com dedicação e responsabilidade de todos os envolvidos, para que pudéssemos chegar até essa etapa e poder entregar em mãos os títulos definitivos aos moradores. Fizemos o compromisso, nos empenhamos e aqui estamos, em um dia histórico para todos nós. Afinal de contas, nada mais justo e digno que ser legalmente dono de sua casa e da sua terra", afirmou o prefeito.
Os moradores, por sua vez, agradeceram ao prefeito Odilon pelo empenho e por cumprido com o compromisso assumido perante a comunidade da Colônia Buriti.
Participaram da solenidade de entrega dos títulos junto com o prefeito e a vice-prefeita, os vereadores Anderson Meireles (líder do prefeito na Câmara), Valter Neves, Nilson Pontim, Agnaldo Silva, Edinho Grance e Gabriel Silvério e os secretários municipais Wezer Lucarelli (Governo), Marcos Chaves (Assistência Social), Ronaldo Ângelo (Planejamento e Urbanismo) e Archibal Mac (Obras).
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