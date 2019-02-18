Após 10 anos, moradores da Colônia Buriti comemoram documentação de lotes

Há cerca de uma década, os moradores da Colônia Buriti esperavam pelas documentações, que garantem o direito de investimentos e financiamentos de melhorias no imóvel, além de terem a posse definitiva do lote.

O prefeito Odilon Ribeiro (PSDB), a vice-prefeita Selma Suleiman (PMDB) entregaram neste domingo, os títulos imobiliários definitivos dos lotes aos moradores da Colônia Buriti, em Aquidauana.

Os moradores da Colônia Buriti cobravam as autoridades municipais e o prefeito Odilon Ribeiro fez o compromisso de encontrar meios legais para viabilizar a regularização dos lotes.

Para conseguir estabelecer o andamento legal da regularização dos lotes, a Administração Municipal por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo e da Procuradoria Jurídica, elaborou uma lei municipal e o programa Morar Melhor, que foram analisados e aprovados em consenso pela Câmara Municipal de Aquidauana.

"Foram meses de muito serviço, estudos, de vencer a burocracia com dedicação e responsabilidade de todos os envolvidos, para que pudéssemos chegar até essa etapa e poder entregar em mãos os títulos definitivos aos moradores. Fizemos o compromisso, nos empenhamos e aqui estamos, em um dia histórico para todos nós. Afinal de contas, nada mais justo e digno que ser legalmente dono de sua casa e da sua terra", afirmou o prefeito.

Os moradores, por sua vez, agradeceram ao prefeito Odilon pelo empenho e por cumprido com o compromisso assumido perante a comunidade da Colônia Buriti.

Participaram da solenidade de entrega dos títulos junto com o prefeito e a vice-prefeita, os vereadores Anderson Meireles (líder do prefeito na Câmara), Valter Neves, Nilson Pontim, Agnaldo Silva, Edinho Grance e Gabriel Silvério e os secretários municipais Wezer Lucarelli (Governo), Marcos Chaves (Assistência Social), Ronaldo Ângelo (Planejamento e Urbanismo) e Archibal Mac (Obras).