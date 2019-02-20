Moradora de Anastácio consegue agendar tratamento dos rins em Aquidauana

A moradora de Anastácio Bernardina Vargas Ibanhes, de 79 anos, conseguiu uma agendar consulta com um nefrologista em Aquidauana. O atendimento acontecerá no próximo dia 27 de fevereiro. Sem remédio há três meses, a idosa aguardava ser chamada, mas o encaminhamento não havia sido cadastrado na Central de Regulação de Vagas, pela Unidade de Saúde de Anastácio.

Eva Ibanhes, que é filha da idosa, usou o Facebook para pedir ajuda. Ela contou que a mãe iniciou tratamento nos rins em Aquidauana, mas que desde dezembro aguardava o agendamento com a especialista em nefrologia da cidade vizinha.