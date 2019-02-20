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Moradora de Anastácio consegue agendar tratamento dos rins em Aquidauana

Unidade de Saúde de Anastácio não havia solicitado a consulta na Central de Regulação

Daniele Valentin

Publicado em 20/02/2019 às 14:00

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A moradora de Anastácio Bernardina Vargas Ibanhes, de 79 anos, conseguiu uma agendar consulta com um nefrologista em Aquidauana. O atendimento acontecerá no próximo dia 27 de fevereiro. Sem remédio há três meses, a idosa aguardava ser chamada, mas o encaminhamento não havia sido cadastrado na Central de Regulação de Vagas, pela Unidade de Saúde de Anastácio.

Eva Ibanhes, que é filha da idosa, usou o Facebook para pedir ajuda. Ela contou que a mãe iniciou tratamento nos rins em Aquidauana, mas que desde dezembro aguardava o agendamento com a especialista em nefrologia da cidade vizinha.

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Em contato com a secretária de saúde de Aquidauana, a titular Ana Lúcia Guimarães, a Tuca, explicou que todos os agendamentos são organizados pela Central de Regulação de Vagas, mas que o encaminhamento foi cadastrado nesta terça-feira (19). 

“O equívoco foi de outro município (Anastácio) de origem que não solicitou no sistema a consulta. Assim fica difícil a Secretaria adivinhar que ela necessita, se o Município de origem não solicita”, pontuou.

Ainda segundo Tuca, a Secretaria tem cobrado produtividade dos médicos. "Assumimos a pasta há 30 dias e, realmente, preciso saber se está havendo problemas com as consultas", disse

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