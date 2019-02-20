Quarta deve ser mais um dia com sol e chuva à tarde em Aquidauana

Clima
Os termômetros podem chegar a alcançar até 33°C e a mínima não fica abaixo de 24°C
A quarta-feira (20) deve ser mais um dia quente com chuvas à tarde, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros podem chegar a alcançar até 33°C e a mínima não fica abaixo de 24°C.
O dia começou parcialmente nublado, porem o sol deve sair até o fim da manhã. De tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva.
A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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