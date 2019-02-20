Quarta deve ser mais um dia com sol e chuva à tarde em Aquidauana

A quarta-feira (20) deve ser mais um dia quente com chuvas à tarde, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros podem chegar a alcançar até 33°C e a mínima não fica abaixo de 24°C.

O dia começou parcialmente nublado, porem o sol deve sair até o fim da manhã. De tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva.

A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 50%.