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Aquidauana

Semed nega alto índice de reprovação em escola municipal de Cipolândia

Em nota, Secretaria justifica que diretor se ausentou após convocação para reunião coletiva

Daniele Valentin

Publicado em 20/02/2019 às 14:48

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A Semed (Secretaria Municipal de Educação) de Aquidauana esclareceu em nota as denúncias e questionamentos sobre a ausência da direção na Escola Municipal Ada Moreira Barros e alto índice de reprovação na unidade escolar localizada no Distrito de Cipolândia.

Conforme a Semed, periodicamente, gestores escolares da Reme (Rede Municipal de Ensino) são convocados para reuniões coletivas ou individuais. Isso explica, conforme a nota, repetidas ausências do diretor Wilson Luis dos Santos.

Entre assuntos das reuniões estão: orientações e esclarecimentos de resoluções do Governo Federal no programa Novo Mais Educação, do PDDE Interativo, do Programa Agrinho (do Senar/MS), a elaboração e execução das prestações de contas dos recursos, análise e até alterações no calendário letivo e atividades pedagógicas.

No entanto, a Semed ressalta que a escola não fica sem representante e o diretor pode delegar outro profissional da escola, do quadro administrativo, para responder na sua ausência. 

“assuntos que lhe couber e que não interfiram no bom andamento das atividades administrativas da escola. Ou seja, aquilo que não estiver sob a competência deste representante, eles não deverão responder, devendo o solicitante aguardar o retorno do diretor (sic)”, frisa trecho da nota.

Sobre os eventos, a prestação de contas é de responsabilidade do diretor e da APM (Associação de Pais e Mestres). A Semed também recebe cópia das prestações de constas devidas ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e lança no sistema federal.

Os diretores também são orientados a prestarem contas de todos os recursos recebidos do Governou ou órgãos não governamentais, fixando a prestação de contas no mural da escola, para o acesso da comunidade.

Ainda segundo a Semed, o diretor pertence ao quadro efetivo da Reme e, por isso, foi nomeado.

Reprovações -  A Semed nega que a escola tenha um alto índice de reprovação e garante que possui um rigoroso controle de acompanhamento da frequência escolar e de resultados obtidos pelos alunos.

No caso da E.M. Ada Moreira Barros, a Ata de Resultados Finais apresenta que a escola está dentro do índice de normalidade.

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