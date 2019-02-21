Para garantir merenda de qualidade, Odilon Ribeiro entrega caminhão 0km à Educação

O prefeito Odilon Ribeiro, entregou as chaves de um caminhão baú 0 km à Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana, na manhã desta quinta-feira (21). O veículo foi comprado com recursos do município, orçado em R$ 155 mil.

Conforme a Prefeitura, a Reme (Rede Municipal de Ensino) de Aquidauana atua com funções distintas de outras cidades, especialmente, porque é responsável pelo funcionamento das escolas na cidade, dez aldeias, três distritos e mais cinco escolas no Pantanal.

A atual gestão prioriza a manutenção das escolas rurais (aldeias, distritos e pantanal) com merenda escolar de qualidade e para facilitar, agilizar e garantir melhores condições de transporte e manuseio dos alimentos, a Administração Municipal adquiriu um caminhão baú, 0 km, Wolksvagem Express Trend, para uso na distribuição da merenda nessas escolas distantes da cidade.

O prefeito destacou que não falta merenda nas nossas escolas e creches e que são alimentos de boa qualidade, frescos, inclusive, frutas e verduras da agricultura familiar e que o recurso é investido com responsabilidade.

“Economizando e nos esforçando, conseguimos adquirir com recursos municipais esse caminhão, que chega no começo do ano letivo, numa hora importante e que será imprescindível para o transporte da merenda, para ela chegar mais rápido e melhor acondicionada. Façam bom uso!”, completou o prefeito Odilon Ribeiro.

Com informações assessoria de imprensa*