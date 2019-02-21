Para garantir merenda de qualidade, Odilon Ribeiro entrega caminhão 0km à Educação

Agilidadade na entrea
Prefeito destaca que não falta alimento em nenhuma escola ou creche sob responsabilidade de sua gestão
O prefeito Odilon Ribeiro, entregou as chaves de um caminhão baú 0 km à Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana, na manhã desta quinta-feira (21). O veículo foi comprado com recursos do município, orçado em R$ 155 mil.
Conforme a Prefeitura, a Reme (Rede Municipal de Ensino) de Aquidauana atua com funções distintas de outras cidades, especialmente, porque é responsável pelo funcionamento das escolas na cidade, dez aldeias, três distritos e mais cinco escolas no Pantanal.
A atual gestão prioriza a manutenção das escolas rurais (aldeias, distritos e pantanal) com merenda escolar de qualidade e para facilitar, agilizar e garantir melhores condições de transporte e manuseio dos alimentos, a Administração Municipal adquiriu um caminhão baú, 0 km, Wolksvagem Express Trend, para uso na distribuição da merenda nessas escolas distantes da cidade.
O prefeito destacou que não falta merenda nas nossas escolas e creches e que são alimentos de boa qualidade, frescos, inclusive, frutas e verduras da agricultura familiar e que o recurso é investido com responsabilidade.
“Economizando e nos esforçando, conseguimos adquirir com recursos municipais esse caminhão, que chega no começo do ano letivo, numa hora importante e que será imprescindível para o transporte da merenda, para ela chegar mais rápido e melhor acondicionada. Façam bom uso!”, completou o prefeito Odilon Ribeiro.
Com informações assessoria de imprensa*
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