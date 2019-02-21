Quinta-feira pode ter calor de 36°C em Aquidauana, prevê Inmet

Clima
A temperatura mínima fica em 23°C
O dia deve ser bem quente em Aquidauana e Anastácio. Isso porque, o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que nesta quinta-feira (21) a máxima pode atingir até 36°C.
Porém, como em dias anteriores ainda há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.
A temperatura mínima fica em 23°C e a umidade relativa do ar oscila entre 85% e 45%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS