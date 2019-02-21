Quinta-feira pode ter calor de 36°C em Aquidauana, prevê Inmet

O dia deve ser bem quente em Aquidauana e Anastácio. Isso porque, o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que nesta quinta-feira (21) a máxima pode atingir até 36°C.

Porém, como em dias anteriores ainda há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

A temperatura mínima fica em 23°C e a umidade relativa do ar oscila entre 85% e 45%.