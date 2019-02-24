Colisão entre duas motos mobiliza Corpo de Bombeiros na Estevão Alves Corrêa

Acidente envolvendo duas motos aconteceu no final da tarde deste sábado (23). Por volta das 16h10, um motoqueiro de 33 anos que conduzia uma Honda Fan com uma mulher de 24 anos na garupa seguia pela pista de rolamento da Estevão Alves Corrêa, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, em dado momento, o condutor saiu da pista de rolamento para virar à esquerda, mas não viu outra moto, uma Honda Titan, conduzida por um rapaz de 18 anos, que seguia pela pista no mesmo sentido. Após a batida, ambos os condutores e a garupa foram ao chão.