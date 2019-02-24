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Acidente no Bairro Alto

Colisão entre duas motos mobiliza Corpo de Bombeiros na Estevão Alves Corrêa

Mais um caso de acidente envolvendo motociclista sem CNH aconteceu no final da tarde deste sábado (23)

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/02/2019 às 07:55

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Acidente envolvendo duas motos aconteceu no final da tarde deste sábado (23). Por volta das 16h10, um motoqueiro de 33 anos que conduzia uma Honda Fan com uma mulher de 24 anos na garupa seguia pela pista de rolamento da Estevão Alves Corrêa, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, em dado momento, o condutor saiu da pista de rolamento para virar à esquerda, mas não viu outra moto, uma Honda Titan, conduzida por um rapaz de 18 anos, que seguia pela pista no mesmo sentido. Após a batida, ambos os condutores e a garupa foram ao chão.

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O Resgate do Corpo de Bombeiros foi mobilizado para atender o caso. A Polícia Militar também foi acionada e constatou que o motociclista que fez a conversão pela pista de rolamento não tinha Carteira Nacional de Habilitação.

As três vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana e medidas administrativas foram tomadas contra o condutor que não tinha permissão para pilotar moto.

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