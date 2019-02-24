Domingo com pancadas de chuva à tarde e à noite na região de Aquidauana

Clima
Temperaturas permanecem altas; mínima de 24º e máxima de 35º
A previsão do tempo indica que neste domingo (24) o céu fica parcialmente nublado pela manhã, mas à tarde e à noite há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Aquidauana e Região. Segundo o boletim meteorológico divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo fica nublado no final da tarde e início da noite.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 35 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 45% podendo chegar aos 95%. Ventos fracos e moderados, por isso, a sensação de tempo abafado prossegue na região.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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