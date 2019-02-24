Domingo com pancadas de chuva à tarde e à noite na região de Aquidauana

A previsão do tempo indica que neste domingo (24) o céu fica parcialmente nublado pela manhã, mas à tarde e à noite há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em Aquidauana e Região. Segundo o boletim meteorológico divulgado pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o tempo fica nublado no final da tarde e início da noite.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 35 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 45% podendo chegar aos 95%. Ventos fracos e moderados, por isso, a sensação de tempo abafado prossegue na região.