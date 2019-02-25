Condutor de Siena tenta ultrapassagem e derruba mulheres de motocicleta

Aquidauana
Vítima sofreram ralados e arranhões pelo corpo e foram levadas ao Pronto Socorro de Aquidauana
Duas mulheres ficarem feridas depois de um acidente na Rua Giovane Toscano de Brito com Nilza Ferraz, no Bairro Alto, em Aquidauana. Elas seguiam em uma Honda Titan e foram atingidas por um Fiat Siena.
Conforme apurado pela reportagem, a motocicleta e o Fiat Siena seguiam na mesma direção, quando condutor do veículo de passeio tentou uma ultrapassagem.
As mulheres sofreram ralados e arranhões pelo corpo e foram levadas ao Pronto Socorro de Aquidauana. O casal que seguia no Siena nada sofreu.
A motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), por conter débitos de licenciamento.
Com informações Francis Leone*
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS