Segunda quente, mas com previsão de chuvas à tarde e à noite na região de Aquidauana

Clima
Pela manhã, céu alterna entre claro e parcialmente nublado; máxima de 34 graus
Segue a previsão de chuvas isoladas neste início de semana. Para segunda-feira (25) o céu fica claro e parcialmente nublado durante à manhã. Entretanto, à tarde e à noite deve chover em pontos isolados, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 34 graus Celsius. Umidade relativa do ar varia entre 60% e 95%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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