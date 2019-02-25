Segunda quente, mas com previsão de chuvas à tarde e à noite na região de Aquidauana

Segue a previsão de chuvas isoladas neste início de semana. Para segunda-feira (25) o céu fica claro e parcialmente nublado durante à manhã. Entretanto, à tarde e à noite deve chover em pontos isolados, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 34 graus Celsius. Umidade relativa do ar varia entre 60% e 95%.