Previsão é de quinta chuvosa com máxima de até 33ºC em Aquidauana

As chuvas devem continuar nesta quinta-feira (28) em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Contudo, a diferença é que diferente de ontem, o calor pode voltar a ultrapassar 30ºC.

A temperatura máxima prevista é 33ºC enquanto a mínima em 22ºC. O céu deve permanecer nublado de manhã e à tarde podendo ocorrer pancadas de chuva isoladas a qualquer hora.

Além disso, a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 55%.