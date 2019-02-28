Previsão é de quinta chuvosa com máxima de até 33ºC em Aquidauana

Clima
O céu deve permanecer nublado de manhã e à tarde
As chuvas devem continuar nesta quinta-feira (28) em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Contudo, a diferença é que diferente de ontem, o calor pode voltar a ultrapassar 30ºC.
A temperatura máxima prevista é 33ºC enquanto a mínima em 22ºC. O céu deve permanecer nublado de manhã e à tarde podendo ocorrer pancadas de chuva isoladas a qualquer hora.
Além disso, a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 55%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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