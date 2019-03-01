IR 2019: Prefeitura de Aquidauana libera consulta a comprovante de rendimentos

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Documento é referente ao ano base de 2018 e obrigatório para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física
Para maior comodidade e agilidade aos servidores municipais da prefeitura, o departamento de Recursos Humanos está disponibilizando o Comprovante de Rendimentos do Imposto de Renda em versão digital para evitar que o servidor precise se locomover até o RH no Paço Municipal.
Os servidores do município de Aquidauana a partir de hoje, 1º de março, já podem acessar e imprimir o comprovante de rendimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura de Aquidauana diretamente do portal Minha Folha.
O documento é referente ao ano base de 2018 e obrigatório para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).
Para consultar, o servidor deve acessar: https://minhafolha.cloud.betha.com.br/ ou clicar no ícone “Minha Folha”, disponível no site da prefeitura: www.aquidauana.ms.gov.br.
Após isso, basta inserir o CPF e a senha e clicar em “comprovante de renda”.
Em caso de dúvidas relacionadas ao Informe de Rendimentos, o servidor poderá entrar em contato com o RH da sua secretaria.
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