Sol volta a aparecer e sábado pode ter máxima de 35ºC em Aquidauana

Clima
A boa notícia é que não há previsão para chuva na noite do primeiro dia de folia
O sol voltou a “dar as caras” e a previsão é de que ele brilhe com intensidade neste sábado (2) de Carnaval em Aquidauana e Anastácio.
Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros podem alcançar até 35ºC hoje. Já a mínima não fica abaixo de 23ºC.
Pela manhã o sol fica entre nuvens e a tarde pode chover em pontos isoladas da cidade. A boa notícia é que não há previsão para chuva na noite do primeiro dia de folia.
Além disso, a umidade relativa do ar oscila entre 90% e 45%.
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Programação em Anastácio
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