Mesmo no recesso, Prefeitura tapa buraco que atrapalhava trânsito em Aquidauana

Carnaval pode até ser de descanso e diversão para a maioria, mas não aos trabalhadores da Prefeitura de Aquidauana, que mesmo durante o recesso estão executando ações para melhorar o trânsito do município.

Nesta segunda-feira (4) equipes trabalham na Rua Estevão Alves Correia, no Centro, onde tapam um buraco que causava transtornos aos aquidauanenses.

O Secretário de Planejamento do Município Ronaldo Angêlo disse a equipe do O Pantaneiro que o buraco foi ocasionado devido a chuva .

"A forte chuva fez com que uma manilha rompesse e causou o infiltramento" Disse Ronaldo.

O trafego no local foi interditado então os motoristas que pretendem passar pela região devem ter atenção redobrada.

*Com informações de Francis Leone