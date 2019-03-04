Mesmo no recesso, Prefeitura tapa buraco que atrapalhava trânsito em Aquidauana

Trânsito
Equipes trabalham na Rua Estevão Alves Correia,
Carnaval pode até ser de descanso e diversão para a maioria, mas não aos trabalhadores da Prefeitura de Aquidauana, que mesmo durante o recesso estão executando ações para melhorar o trânsito do município.
Nesta segunda-feira (4) equipes trabalham na Rua Estevão Alves Correia, no Centro, onde tapam um buraco que causava transtornos aos aquidauanenses.
O Secretário de Planejamento do Município Ronaldo Angêlo disse a equipe do O Pantaneiro que o buraco foi ocasionado devido a chuva .
"A forte chuva fez com que uma manilha rompesse e causou o infiltramento" Disse Ronaldo.
O trafego no local foi interditado então os motoristas que pretendem passar pela região devem ter atenção redobrada.
*Com informações de Francis Leone
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