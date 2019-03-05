Terça de carnaval será quente com chuva de tarde em Aquidauana

A terça-feira de carnaval será mais um dia superquente com possibilidade de chuva principalmente a tarde em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Os termômetros podem chegar a alcançar até 35ºC. Já a mínima não fica abaixo de 22ºC. O dia começou com céu parcialmente nublado a nublado com névoa úmida.

De tarde o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. De noite, na hora da folia, não há previsão de chuva.