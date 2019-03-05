Terça de carnaval será quente com chuva de tarde em Aquidauana

Clima
Os termômetros podem chegar a alcançar até 35ºC
A terça-feira de carnaval será mais um dia superquente com possibilidade de chuva principalmente a tarde em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Os termômetros podem chegar a alcançar até 35ºC. Já a mínima não fica abaixo de 22ºC. O dia começou com céu parcialmente nublado a nublado com névoa úmida.
De tarde o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. De noite, na hora da folia, não há previsão de chuva.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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