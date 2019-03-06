Até tênis vira alvo de bandidos no Bairro Guanandy em Aquidauana

Furto
Caso ocorreu na manhã de ontem (5)
Homem de 32 anos procurou a polícia para denunciar o furto de um par de tênis que estava no quintal a sua casa, localizada no Bairro Guanandy, em Aquidauana.
Segundo o registro policial, o fato ocorreu na manhã de ontem (5). O homem acredita que o bandido pulou o muro da casa, que é baixo e furtou o tênis.
Para ajudar no trabalho da polícia, a vítima ainda informou que o seu vizinho tem câmeras de segurança, as quais podem ter filmado o crime.
O caso foi registrado na delegacia de Aquidauana como furto.
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