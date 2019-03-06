Ponte é liberada por enquanto, mas deve ser fechada novamente para reparos

Rio Aquidauana
Engenheiros constataram que estrutura foi comprometida, mas não oferece risco grave
Alvo de princípio de incêndio na tarde desta quarta-feira, a ponte velha sobre o rio Aquidauana foi liberada pela prefeitura de Aquidauana, mas deve voltar a ser fechada nos próximos dias, segundo informado pelo secretário municipal de planejamento, Ronaldo Ângelo.
Ele disse ao jornal O Pantaneiro que, após controle do fogo feito pelo Corpo de Bombeiros, o trânsito foi bloqueado e dois engenheiros estiveram no local. Eles constataram que a viga mestre atingida foi comprometida, mas não apresenta risco o bastante para provocar uma interdição imediata.
Por este motivo, amanhã Ronaldo dá início à formalização da documentação para realizar uma intervenção, pois segundo ele, é preciso realizar dispensa de licitação em razão do caráter emergencial. “A gente precisa do laudo dos bombeiros, para saber se [o incêndio] foi acidental ou criminoso”, explicou ele, ratificando que a interdição pode ocorrer no fim de semana.
Conforme noticiado, por volta das 15 horas o Corpo de Bombeiros foi acionado e, chegando ao local, deparou-se com uma viga mestre em chamas. O fogo foi rapidamente controlado. A Polícia Militar esteve no local para bloquear o trânsito. Os bombeiros não descartam que as chamas possam ter sido causadas por cigarro.
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