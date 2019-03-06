Ponte é liberada por enquanto, mas deve ser fechada novamente para reparos

Alvo de princípio de incêndio na tarde desta quarta-feira, a ponte velha sobre o rio Aquidauana foi liberada pela prefeitura de Aquidauana, mas deve voltar a ser fechada nos próximos dias, segundo informado pelo secretário municipal de planejamento, Ronaldo Ângelo.

Ele disse ao jornal O Pantaneiro que, após controle do fogo feito pelo Corpo de Bombeiros, o trânsito foi bloqueado e dois engenheiros estiveram no local. Eles constataram que a viga mestre atingida foi comprometida, mas não apresenta risco o bastante para provocar uma interdição imediata.