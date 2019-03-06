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Rio Aquidauana

Ponte é liberada por enquanto, mas deve ser fechada novamente para reparos

Engenheiros constataram que estrutura foi comprometida, mas não oferece risco grave

Renan Nucci

Publicado em 06/03/2019 às 17:09

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Alvo de princípio de incêndio na tarde desta quarta-feira, a ponte velha sobre o rio Aquidauana foi liberada pela prefeitura de Aquidauana, mas deve voltar a ser fechada nos próximos dias, segundo informado pelo secretário municipal de planejamento, Ronaldo Ângelo.

Ele disse ao jornal O Pantaneiro que, após controle do fogo feito pelo Corpo de Bombeiros, o trânsito foi bloqueado e dois engenheiros estiveram no local. Eles constataram que a viga mestre atingida foi comprometida, mas não apresenta risco o bastante para provocar uma interdição imediata.

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Por este motivo, amanhã Ronaldo dá início à formalização da documentação para realizar uma intervenção, pois segundo ele, é preciso realizar dispensa de licitação em razão do caráter emergencial. “A gente precisa do laudo dos bombeiros, para saber se [o incêndio] foi acidental ou criminoso”, explicou ele, ratificando que a interdição pode ocorrer no fim de semana.

Conforme noticiado, por volta das 15 horas o Corpo de Bombeiros foi acionado e, chegando ao local, deparou-se com uma viga mestre em chamas. O fogo foi rapidamente controlado. A Polícia Militar esteve no local para bloquear o trânsito. Os bombeiros não descartam que as chamas possam ter sido causadas por cigarro.

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