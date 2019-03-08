Homem é preso após esfaquear outro durante briga em Aquidauana

Polícia
Caso aconteceu ontem no Bairro São Francisco
Homem de 38 anos foi preso depois de esfaquear outro homem com um facão na madrugada de ontem (7) no Bairro São Francisco em Aquidauana.
Segundo o registro da polícia, uma equipe foi chamada para atender uma ocorrência de briga. Quando chegaram no local, os policiais encontraram homem de 36 anos caído com vários ferimentos pelo corpo. A vítima sofreu cortes na cabeça, tórax e mãos.
Após conversar com testemunhas os policiais conseguiram identificar o suspeito das agressões. Ele foi encontrado escondido em um terreno próximo e preso.
Questionado, o suspeito disse que foi até a casa da vítima para pedir dinheiro. Contudo, foi recebido pelo homem armado com um facão.
Os dois lutaram e com um pedaço de madeira o suspeito conseguiu tomar o facão da vítima e em seguida o esfaqueou.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.
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