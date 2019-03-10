Árvore cai e bloqueia rua da Vila Bancaria em Aquidauana

Trânsito
Árvore pode ter caido devido a chuva durante a madrugada
Devido à chuva durante a madrugada deste domingo (10), uma árvore caiu e bloqueou rua da Vila Bancária em Aquidauana.
Nesta manhã, equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Para remover a árvore foi necessário usar motosserras. Pelo menos dois militares estiveram envolvidos com a ocorrência.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS