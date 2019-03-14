Após rompimento de cano, Rua Estevão Alves Correia é fechada novamente

A Rua Estevão Alves Correia foi fechada novamente para manutenção nesta quinta-feira (14) em Aquidauana.

Segundo o secretário de planejamento, Ronaldo Ângelo, um cano d'água da Sanesul rompeu. A empresa já está tomando todas as providencias e depois equipes da prefeitura vão recompor o asfalto.

No mês passado, o local já havia sido fechado para tapar um buraco, que causava transtorno no transito.

*Com informações de Francis Leone