Após rompimento de cano, Rua Estevão Alves Correia é fechada novamente

Obras
Depois das obras, prefeitura vai recompor o asfalto
A Rua Estevão Alves Correia foi fechada novamente para manutenção nesta quinta-feira (14) em Aquidauana.
Segundo o secretário de planejamento, Ronaldo Ângelo, um cano d'água da Sanesul rompeu. A empresa já está tomando todas as providencias e depois equipes da prefeitura vão recompor o asfalto.
No mês passado, o local já havia sido fechado para tapar um buraco, que causava transtorno no transito.
*Com informações de Francis Leone
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS