Departamento de Trânsito e Corpo de Bombeiros programam ações educativas na cidade

Educação no trânsito é política permanente em Aquidauana. Tanto pela Polícia Militar quanto pela Prefeitura de Aquidauana, ações de conscientização e orientação da comunidade para respeito às leis de trânsito são frequentemente trabalhadas na cidade.

Nessa semana, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da equipe do Departamento Municipal de Trânsito, se reuniu com o comando do Corpo de Bombeiros de Aquidauana para discutir futuras ações para a campanha Maio Amarelo – conscientização e respeito no trânsito.

No próximo dia 30 de abril, às 8h30min, na Rua Oscar Trindade de Barros, a guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros participará de uma simulação em alerta ao Maio Amarelo.

Ainda na reunião, trataram também da realização de uma palestra educativa para os moto-entregadores de Aquidauana, que deverá ser divulgada e realizada em breve.

Participaram da reunião, a coordenadora pedagógica Marcia

Tozani, o diretor municipal de trânsito Flávio Gomes da Silva e o comandante do Corpo de Bombeiros, Capitão Vinicius Barbosa Gonçalves.

