Departamento de Trânsito e Corpo de Bombeiros programam ações educativas na cidade

Aquidauana
Educação no trânsito é política permanente em Aquidauana. Tanto pela Polícia Militar quanto pela Prefeitura de Aquidauana, ações de conscientização e orientação da comunidade para respeito às leis de trânsito são frequentemente trabalhadas na cidade.
Nessa semana, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da equipe do Departamento Municipal de Trânsito, se reuniu com o comando do Corpo de Bombeiros de Aquidauana para discutir futuras ações para a campanha Maio Amarelo – conscientização e respeito no trânsito.
No próximo dia 30 de abril, às 8h30min, na Rua Oscar Trindade de Barros, a guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros participará de uma simulação em alerta ao Maio Amarelo.
Ainda na reunião, trataram também da realização de uma palestra educativa para os moto-entregadores de Aquidauana, que deverá ser divulgada e realizada em breve.
Participaram da reunião, a coordenadora pedagógica Marcia
Tozani, o diretor municipal de trânsito Flávio Gomes da Silva e o comandante do Corpo de Bombeiros, Capitão Vinicius Barbosa Gonçalves.
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