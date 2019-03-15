Previsão é de chuva forte com trovoadas nesta sexta em Aquidauana

A sexta-feira já começa com céu parcialmente nublado a nublado e a previsão é de chuva a qualquer hora do dia em Aquidauana e Anastácio, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O alerta vai para o período da tarde, onde a chuva pode ser forte e ainda estará acompanhada de trovoadas isoladas.

Mesmo diante do “aguaceiro”, os termômetros ainda podem chegar a marcar até 32°C. Já a mínima não deve ficar abaixo de 24°C. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 75%.