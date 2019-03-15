Previsão é de chuva forte com trovoadas nesta sexta em Aquidauana

Clima
O alerta vai para o período da tarde
A sexta-feira já começa com céu parcialmente nublado a nublado e a previsão é de chuva a qualquer hora do dia em Aquidauana e Anastácio, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
O alerta vai para o período da tarde, onde a chuva pode ser forte e ainda estará acompanhada de trovoadas isoladas.
Mesmo diante do “aguaceiro”, os termômetros ainda podem chegar a marcar até 32°C. Já a mínima não deve ficar abaixo de 24°C. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 75%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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