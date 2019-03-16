Clube Gressa realiza 3º Festival Estudantil de Natação de Aquidauana no parque aquático

Neste sábado (16) pela manhã, acontece o 3º Festival Estudantil de Natação de Aquidauana no parque aquático do Clube Gressa, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 457, Bairro Guanandi. As provas acontecem desde às 7h30 da manhã e conta com a participação de estudantes das redes estadual, municipal e particular de Aquidauana e região e tem como finalidade desenvolver a modalidade de natação no município.

O festival está sendo disputado em piscina de 25 metros e 6 raias nas categorias mirim, petiz, infantil, juvenil e sênior, além da disputa de pranchinha para iniciantes.