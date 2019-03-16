Clube Gressa realiza 3º Festival Estudantil de Natação de Aquidauana no parque aquático

Esportes
A competição é destinada a estudantes das redes estadual, municipal e particular de Aquidauana e região
Neste sábado (16) pela manhã, acontece o 3º Festival Estudantil de Natação de Aquidauana no parque aquático do Clube Gressa, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 457, Bairro Guanandi. As provas acontecem desde às 7h30 da manhã e conta com a participação de estudantes das redes estadual, municipal e particular de Aquidauana e região e tem como finalidade desenvolver a modalidade de natação no município.
O festival está sendo disputado em piscina de 25 metros e 6 raias nas categorias mirim, petiz, infantil, juvenil e sênior, além da disputa de pranchinha para iniciantes.
A competição conta também com o apoio da UPAN "União de Pais e Amigos da Natação", FEMA, Corpo de Bombeiros Militar e patrocínio de empresas amigas da natação, como Rancho Pirapora, Poupex, Hambúrguer da Vila e Pizzaria D’ Itália.
Crianças e jovens, acompanhados dos pais, responsáveis e familiares, já estão no local participando das ações promovidas durante o Festival, que é realizado pelo terceiro ano consecutivo e já se tornou evento aguardado no calendário de atividades esportivas da região.
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