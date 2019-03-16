Sábado deve chover o dia todo em Aquidauana e região

Clima
A previsão é do Inmet que aponta trovoadas isolodas no Sudoeste do Estado
Este sábado terá chuvas de manhã à noite, conforme a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O boletim meteorológico aponta ainda trovoadas isoladas na região de Aquidauana, mas com ventos fracos e moderados, em meio a algumas rajadas.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus Celsius e a máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar deve variar entre 70% e 95%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS