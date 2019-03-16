Sábado deve chover o dia todo em Aquidauana e região

Este sábado terá chuvas de manhã à noite, conforme a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O boletim meteorológico aponta ainda trovoadas isoladas na região de Aquidauana, mas com ventos fracos e moderados, em meio a algumas rajadas.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus Celsius e a máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar deve variar entre 70% e 95%.