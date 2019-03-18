Aquidauanense está entre vítimas de acidente que deixou 3 mortos

A aquidauanense Rejane Lopes Calves, de 44 anos, o marido Márcio Lopes da Silva, 46, e a filha do casal, Aylanna Lopes Calves da Silva, de 25 anos, morreram em acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta segunda-feira (18), na rodovia BR-060, nas imediações do JBS, em Campo Grande.

De acordo com o Correio do Estado, as vítimas, que haviam saído de Ponta Porã, estavam em um automóvel Honda Civic que bateu em um caminhão por volta das 2 horas. Com o impacto, Rejane e a filha morreram no local. Márcio, motorista do automóvel, chegou a ser socorrido.

No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na Santa Casa. O caso foi registrado como homicídio culposo - quando não há intenção de matar - na direção de veículo automotor, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

O casal mora em Ponta Porã, mas a filha reside na Capital. A suspeita é de que um dos pneus do Civic tenha estourado, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção e invadisse a pista contrária, resultando no acidente. O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo para a ingestão de álcool.