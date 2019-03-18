Semana começa com máxima de 33°C e possibilidade de chuva em Aquidauana

A semana começa com previsão de calor de 33°C e possibilidade de chuva em Aquidauana e Anastácio, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A segunda-feira (18) começa com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. De tarde as chuvas podem se intensificar.

A temperatura mínima fica em 23°C e a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 70%.