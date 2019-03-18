Semana começa com máxima de 33°C e possibilidade de chuva em Aquidauana

Clima
A temperatura mínima fica em 23°C
A semana começa com previsão de calor de 33°C e possibilidade de chuva em Aquidauana e Anastácio, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A segunda-feira (18) começa com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. De tarde as chuvas podem se intensificar.
A temperatura mínima fica em 23°C e a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 70%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS