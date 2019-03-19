Prefeito e comissão visitam projetos sociais em Aquidauana

Comprometimento
Todos os vereadores foram convidados para conhecerem os projetos sociais
Ajudar a transformar a vida de cerca de 400 crianças, colaborando na formação do caráter, no papel deles enquanto cidadãos, com ensinamentos sobre direitos e deveres, ética e cidadania, esse é o um dos principais objetivos dos projetos sociais desenvolvidos e/ou subsidiados pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).
Visando apresentar a realidade e a rotina dos projetos sociais, bem como, os investimentos que a prefeitura vem realizando nessa área para atender as crianças e adolescentes, em especial, àquelas em situação de vulnerabilidade social, o prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza Garcia e o secretário da SAS, Marcos Chaves acompanharam os vereadores em uma visita em cada uma das unidades dos projetos sociais.
Todos os vereadores foram convidados para conhecerem os projetos sociais, momento em que tiveram a oportunidade de conhecer e conversar com pais, alunos e coordenadores sobre as atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes. Participaram das visitas os vereadores: Valter Neves (vice-presidente da Câmara Municipal), Nilson Pontim, Cláudio Alviço, Eder Grance, Aguinaldo da Silva, Gabriel Silvério, Sebastião dos Santos, Marcelo Garcia.
“Conhecer a nossa realidade é imprescindível para todo vereador. Pois eles também têm o papel de nos ajudar a administrar a cidade, buscar recursos e meios para atender as demandas sociais. Ficamos muito agradecidos com a participação dos vereadores que nos acompanharam nos projetos. Acredito que deles virão ajuda para atender ainda mais crianças e adolescentes e melhorar o que já estamos fazendo no social”, salientou o prefeito Odilon Ribeiro.
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