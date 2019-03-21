Aquidauanense é punido por escalação irregular de jogador

O Aquidauanense foi punido pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) ontem (20) por escalar irregularmente Alex Faria. Com a punição, o time perde 6 pontos e cai para a oitava posição do ranking do Campeonato Estadual.

O julgamento foi realizado às 18h30, no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.

Além disso, os confrontos das quartas de final mudam e o Aquidauanense passa a encarar o Operário; Águia Negra enfrenta a Serc; Sete de Dourados contra Costa Rica e Comercial contra Corumbaense.