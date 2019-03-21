Aquidauanense é punido por escalação irregular de jogador

Esporte
Com a punição, o time perde 6 pontos e cai para a oitava posição
O Aquidauanense foi punido pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) ontem (20) por escalar irregularmente Alex Faria. Com a punição, o time perde 6 pontos e cai para a oitava posição do ranking do Campeonato Estadual.
O julgamento foi realizado às 18h30, no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.
Além disso, os confrontos das quartas de final mudam e o Aquidauanense passa a encarar o Operário; Águia Negra enfrenta a Serc; Sete de Dourados contra Costa Rica e Comercial contra Corumbaense.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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