Prefeitura de Aquidauana e UFMS promovem ação de combate à dengue

Aquidauana
Na quinta-feira (21), a campanha “Eu respeito” trouxe ao Câmpus de Aquidauana da UFMS uma ação de combate à dengue.
Durante a ação, houve distribuição de material de divulgação/prevenção sobre Chikungunya, Dengue e Zika, em uma parceria com a Secretaria de Saúde de Aquidauana (MS), por meio da equipe da Coordenação de Controle de Vetores, nas entradas da unidade II, tanto no período vespertino como no período noturno.
A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ela não tem tratamento específico, causa sintomas como febre alta e dores no corpo e pode até matar. Sua incidência aumenta no verão, em dias quentes e úmidos.
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Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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