Aos 39 anos, morre o professor Claudilei Castilho Sanches

Leucemia
O professor estava internado desde o mês passado em Campo Grande onde tratava leucemia
Aos 39 anos, morreu na madrugada deste sábado (23) servidor público Claudilei Castilho Sanches. O professor estava internado desde o mês passado em Campo Grande onde tratava leucemia.
A doença foi descoberta na “pré-reinauguração”, do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, onde durante uma partida de futsal, o servidor passou mal e acabou desmaiando.
Com o desmaio, foi descoberto um cavernoma. Encaminhado para a Santa Casa, por estar muito “pálido”, foi feito um exame de sangue que identificou o nível das plaquetas em 9.000, já que, o normal do adulto é, em média, 150.000. Foi realizado o exame de mielograma, que confirmou a leucemia.
Claudilei tinha uma ligação forte com o Aquidauanense Futebol Clube, desde a base até ao time profissional. Ajudando na parte técnica, física e cuidados do estádio, sempre foi apaixonado pelo clube. O time, inclusive chegou a fazer campanha junto ao Jornal O Pantaneiro pedindo doações de sangue para o servidor.
As informações sobre onde o corpo será velado ainda não foram divulgadas pela família.
*Com informações de Francis Leone
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