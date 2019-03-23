De volta, calorão pode ser de 34°C neste sábado em Aquidauana

O calorão está de volta e neste sábado (23) os termômetros podem chegar a marcar até 34°C em Aquidauana e Anastácio, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O céu deve ficar claro durante todo o decorrer do dia e não há previsão de chuva. A temperatura mínima não deve ficar abaixo de 22°C.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 45%.