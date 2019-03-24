Domingo com céu claro e tempo seco em Aquidauana e região

Neste domingo (24) as altas temperaturas e clima seco predominam na região de Aquidauana. Conforme o boletim meteorológico do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica claro pela manhã e parcialmente nublado à tarde e à noite, sem previsão de chuvas.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima chega aos 35 graus Celsius. Atenção à umidade relativa do ar: a mínima será de apenas 35% e a máxima de 90%.