Domingo com céu claro e tempo seco em Aquidauana e região

Clime
A umidade relativa do ar mínima hoje será de apenas 35%
Neste domingo (24) as altas temperaturas e clima seco predominam na região de Aquidauana. Conforme o boletim meteorológico do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica claro pela manhã e parcialmente nublado à tarde e à noite, sem previsão de chuvas.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima chega aos 35 graus Celsius. Atenção à umidade relativa do ar: a mínima será de apenas 35% e a máxima de 90%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS