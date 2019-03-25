Semana começa com calorão de 37°C em Aquidauana

O sol deve brilhar com mais intensidade no começo desta semana em Aquidauana. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de que os termômetros podem atingir até 37°C nesta segunda-feira (25).

Além disso, não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 22°C e a umidade relativa do ar oscila entre 85% e 30%.