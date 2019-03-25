Semana começa com calorão de 37°C em Aquidauana

Clima
Não há previsão de chuva
O sol deve brilhar com mais intensidade no começo desta semana em Aquidauana. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de que os termômetros podem atingir até 37°C nesta segunda-feira (25).
Além disso, não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 22°C e a umidade relativa do ar oscila entre 85% e 30%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS