Calorão continua e terça-feira será mais um dia com máxima de 37°C em Aquidauana

O calorão continua e os termômetros continuam a marcar até 37°C nesta terça-feira (26) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia).

Além disso, hoje será mais um dia sem previsão de chuva para o município e região. A temperatura mínima não fica abaixo de 22°C e a umidade relativa do ar oscila entre 80% e 30%.