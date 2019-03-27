Aquidauana sedia com sucesso a Operação Caiman de Airsoft

Esportes
A Prefeitura Municipal de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana – FEMA, nesse final de semana prestou apoio à Operação Caiman de Airsoft, realizada pela equipe Bravo Pantanal de Airsoft.
Airsoft é uma modalidade de jogo que simulam combates militares com simulados de armamento elétrico, spring ou gás com projeteis de plástico não letais. Como o objetivo do airsoft é o esporte em simular situações de combate, busca-se o realismo em todos os aspectos, sendo assim, os equipamentos e as vestimentas utilizadas são bem parecidos com os reais.
Em Aquidauana, a competição aconteceu no dia 24 de março (domingo), no período matutino, no Centro de Instruções Sgt Ribeiro Pires – CIRP e contou com a presença de mais de 110 operadores de diversas cidades de Mato Grosso do Sul.
O evento abriu o Calendário Estadual da Modalidade com grande reconhecimento e elogios à organização e à infraestrutura empregados na competição.
Em nota, a equipe organizadora Bravo Pantanal de Airsoft e a FEMA agradeceram ao apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico, a Fundação de Cultura e Turismo, ao 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, ao 7º Batalhão da Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros de Aquidauana.
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