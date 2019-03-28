Conselho e Prefeitura de Aquidauana realizam a 8º Conferência Municipal de Saúde

Com o objetivo de abrir espaço para a população discutir, debater, expor ideais e sugestões de desenvolvimento de políticas públicas para melhorar a saúde nas esferas municipal, estadual e nacional, o Conselho Municipal de Saúde em parceria com a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nos dias 29 e 30 de março, a 8ª Conferência Municipal de Saúde.

O evento acontecerá nesta sexta-feira e sábado, na Câmara Municipal de Aquidauana e tem na programação, no dia 29, às 18h30min a solenidade de abertura com credenciamento, apresentação da mesa de autoridades e falas oficiais. No dia 30, as atividades iniciam-se às 7 horas, com palestra sobre os eixos da conferência e, em seguida, debate e discussão de propostas com aprovação do Relatório Final e encerramento dos trabalhos.

A participação social dos aquidauanenses nesse evento é muito importante, pois é através desse processo que a população pode contribuir ativamente no desenvolvimento de políticas públicas de saúde.

Essa Conferência Municipal é uma das etapas que compõem a 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8), que acontecerá em agosto, em Brasília e será o maior evento de participação social no Brasil, para traçar de forma democrática as diretrizes para as políticas públicas de saúde no país e debaterem o tema principal: “Democracia e Saúde”.

Quem estará palestrando no sábado, 30, aos participantes será a Prof.ª M.ª Iara Barbosa Ramos, graduada em enfermagem pela Uniderp, com especialização em Atenção Básica em Saúde da Família pela FIOCRUZ/UFMS, especialização em Obstetrícia e Neonatologia Unespar; mestrado pelo Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro Oeste UFMS (2014); doutoranda pelo mesmo programa UFMS (2017 - atual). Ela atua como enfermeira da Prefeitura de Campo Grande/MS, preceptora da Medicina para UEMS e Uniderp, professora do curso de enfermagem no Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande e é orientadora para especialização na área da saúde UCDB.

Mais informações sobre a conferência podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Honório Simões Pires, 618 – Vila Cidade Nova, ou pelo telefone: 67 – 3240-1479.

