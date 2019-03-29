Sem previsão de chuva, sexta terá calor de 37°C em Aquidauana

Clima
A mínima não deve ficar abaixo de 22°C
A semana termina com calorão e sem previsão de chuva para Aquidauana e Anastácio, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Nesta sexta-feira (29) a temperatura máxima pode atingir até 37°C enquanto a mínima não deve ficar abaixo de 22°C.
O dia começou com céu claro e não há previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar oscila entre 80% e 35%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS