Sem previsão de chuva, sexta terá calor de 37°C em Aquidauana

A semana termina com calorão e sem previsão de chuva para Aquidauana e Anastácio, informa o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta sexta-feira (29) a temperatura máxima pode atingir até 37°C enquanto a mínima não deve ficar abaixo de 22°C.

O dia começou com céu claro e não há previsão de chuva para hoje. A umidade relativa do ar oscila entre 80% e 35%.