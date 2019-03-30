Sábado será de muito calor e termômetros podem atingir até 37°C em Aquidauana

O sábado promete ser bem quente em Aquidauana e Anastácio, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima pode atingir 37°C enquanto a mínima não fica abaixo de 22°C.

A boa notícia, é que há previsão de chuva pela manhã e também de tarde onde inclusive podem ocorrer trovoadas isoladas.

Já a umidade do ar oscila entre 80% e 35%.