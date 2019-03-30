Sábado será de muito calor e termômetros podem atingir até 37°C em Aquidauana

Clima
A boa notícia, é que há previsão de chuva pela manhã e também de tarde
O sábado promete ser bem quente em Aquidauana e Anastácio, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima pode atingir 37°C enquanto a mínima não fica abaixo de 22°C.
A boa notícia, é que há previsão de chuva pela manhã e também de tarde onde inclusive podem ocorrer trovoadas isoladas.
Já a umidade do ar oscila entre 80% e 35%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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