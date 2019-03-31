Aquidauanense empata com o Operário e se classifica para a semifinal do estadual

O Aquidauanense está classificado para a semifinal do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul. Jogando neste sábado no estádio Morenão, em Campo Grande, o Azulão empatou em 1 a 1 o jogo de volta com o Operário e, como tinha vencido o primeiro duelo na semana passada por 1 a 0, se garantiu na próxima fase.

Sem gols no primeiro tempo, o placar foi aberto só na reta final. Aos 45 minutos da etapa complementar, Baiano marcou para o Aquidauanense. Nos acréscimos, quatro minutos mais tarde, o Operário empatou com Bruno Centeno. O gol garantiu o empate mas não trouxe efeitos para a vantagem que continuou do Azulão.

Neste domingo, o Comercial enfrenta o Corumbaense no Morenão, às 15 horas, precisando vencer para se classificar. No mesmo horário, o Sete de Setembro recebe o Costa Rica no Chavinha, enquanto que às 17h, o Águia Negra joga em casa contra o Serc de Chapadão.