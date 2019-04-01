Segunda-feira com céu nublado, mas sem previsão de chuvas

Nesta segunda-feira (1º), o mês de abril começa seco, sem previsão de chuvas. O céu fica claro pela manhã e parcialmente nublado ao longo do dia na região de Aquidauana, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 33 graus. O calor predominante também afeta a umidade relativa do ar, que deve variar de 50% a 90%.