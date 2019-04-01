Segunda-feira com céu nublado, mas sem previsão de chuvas

Clima
A temperatura máxima hoje deve chegar aos 33 graus
Nesta segunda-feira (1º), o mês de abril começa seco, sem previsão de chuvas. O céu fica claro pela manhã e parcialmente nublado ao longo do dia na região de Aquidauana, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 33 graus. O calor predominante também afeta a umidade relativa do ar, que deve variar de 50% a 90%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS