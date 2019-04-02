Obras de implantação de rede esgoto são realizadas em Aquidauana

Obras de implantação de esgoto estão sendo realizadas em diversos bairros de Aquidauana, após transtornos com a chuva.

De acordo com o prefeito Odilon Ribeiro, a administração municipal acionou a empresa e solicitou um serviço "que cause o mínimo de problemas aos moradores".

Nesta terça-feira (02), no bairro da Serraria, o prefeito acompanhou a equipe da Secretaria de Obras, que realiza os reparos nas ruas danificadas. “Estamos resolvendo um problema sério em nossa cidade, a falta de esgoto. Vários bairros serão beneficiados, pedimos desculpas pelo transtorno causado aos moradores, pedimos para que a empresa tenha mais cuidado na condução do serviço”, disse o prefeito.