Obras de implantação de rede esgoto são realizadas em Aquidauana

Vários bairros
Obras de implantação de esgoto estão sendo realizadas em diversos bairros de Aquidauana, após transtornos com a chuva.
De acordo com o prefeito Odilon Ribeiro, a administração municipal acionou a empresa e solicitou um serviço "que cause o mínimo de problemas aos moradores".
Nesta terça-feira (02), no bairro da Serraria, o prefeito acompanhou a equipe da Secretaria de Obras, que realiza os reparos nas ruas danificadas. “Estamos resolvendo um problema sério em nossa cidade, a falta de esgoto. Vários bairros serão beneficiados, pedimos desculpas pelo transtorno causado aos moradores, pedimos para que a empresa tenha mais cuidado na condução do serviço”, disse o prefeito.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS