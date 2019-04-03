Dia começa quente, mas com possibilidade de chuvas à tarde nesta quarta-feira

Clima
Temperaturas permanecem elevadas; máxima de 32 graus
O tempo segue quente e abafado na região Sudoeste do estado. Nesta quarta-feira (3) o céu amanhece claro com algumas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde e à noite na região Sul de Aquidauana, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje será de 25 graus e a máxima de 32 graus Celsius. A umidade relativa do ar deverá variar entre 65% e 85%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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